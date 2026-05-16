أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط خلال المعارك الدائرة في جنوب لبنان، وذلك إثر هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة نفذه حزب الله أمس الجمعة، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

الكشف عن هوية الضابط القتيل

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الضابط القتيل هو النقيب ماعوز إسرائيل ريكاناتي، البالغ من العمر 24 عاماً، والذي كان يشغل منصب قائد فصيلة في الكتيبة 12 التابعة للواء غولاني، وينحدر من مستوطنة إيتامار.

هجوم بمسيّرة مفخخة

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضابط قُتل نتيجة انفجار طائرة مسيّرة مفخخة استهدفت قوة إسرائيلية في جنوب لبنان، في إطار التصعيد المستمر على الجبهة الشمالية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله.

ارتفاع خسائر الجيش الإسرائيلي

وبحسب التقارير الإسرائيلية، يُعد ريكاناتي سابع جندي إسرائيلي يُقتل في جنوب لبنان منذ بدء وقف إطلاق النار، بينما ارتفع إجمالي عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ تصاعد المواجهات المرتبطة بحزب الله إلى 20 عسكرياً.

كما أفادت التقارير بمقتل متعاقد مدني في جنوب لبنان، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ملابسات مقتله أو موقع الحادث بشكل دقيق.