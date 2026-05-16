قبل النهائي بساعة.. نجوم الزمالك يتفاعلون مع منشور محمد صلاح

يلاقي نادي الزمالك اليوم السبت 16 مايو الجاري، نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك ضد اتحاد العاصمة

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

في المقابل يدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أسامة بنبوت

خط الدفاع: مالوني، وهيثم لوصيف، وحسين دهيري، وسعدي ردوواني

خط الوسط: زكريا دراوي، وإسلام ميريلي، وإبراهيم بن زازة

خط الهجوم: أيمي تيندينج، وأحمد الخالدي، ودراماني كاماجاتي.

أبرز أحداث مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية:

الدقيقة 1: بداية

الدقيقة 3: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك

الدقيقة 5: عدي البداغ يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى اتحاد العاصمة