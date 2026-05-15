شهدت قاعة أطباء كفر الشيخ انعقاد فعاليات المؤتمر الثاني لقسم الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت عنوان “Update in Pediatric”، وذلك لمناقشة أحدث المستجدات العلمية في مجالات طب الأطفال المختلفة، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين.

رعاية رسمية ومشاركة واسعة

أُقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد العدولي مدير الطب العلاجي بمديرية الشؤون الصحية، وبحضور الدكتور حسين عبد الرازق مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور أحمد الجنزوري نقيب أطباء كفر الشيخ، والدكتور أسامة العجمي أستاذ ورئيس قسم الأطفال بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.

محاور طبية متخصصة

وتناول المؤتمر عددًا من الموضوعات الطبية، من بينها أمراض صدر الأطفال، وأمراض الدم، والأمراض العصبية، إلى جانب تخصصات متعددة في طب الأطفال وحديثي الولادة، بهدف مواكبة أحدث البروتوكولات العلاجية.

حضور علمي مكثف

وأكد الدكتور علي فيوض، الرئيس الشرفي للمؤتمر، أن الفعاليات شهدت حضورًا مكثفًا من شباب الأطباء بمختلف مراكز ومستشفيات المحافظة، للاطلاع على أحدث التطورات العلمية في تخصص طب الأطفال.

دعم التطوير المهني للأطباء

وأوضح الدكتور إيهاب سعد، رئيس قسم الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، أن المؤتمر يُعقد للعام الثاني على التوالي وحقق نجاحًا أكبر هذا العام، ما يعكس اهتمام الأطباء بتطوير مستواهم العلمي والمهني.

توصيات علمية مهمة

كما أكد الدكتور حازم، طبيب مقيم الأطفال وأمين مساعد صندوق نقابة الأطباء، أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات، أبرزها:

• التحديث المستمر للمعرفة الطبية

• الالتزام بالبروتوكولات الحديثة في التشخيص والعلاج

• دعم التدريب العملي والتعليم الطبي المستمر

• تعزيز الكشف المبكر والتدخل السريع للحالات الحرجة

• دعم البحث العلمي والتعاون بين التخصصات الطبية

مناقشة حالة عملية

واختُتمت فعاليات المؤتمر بمناقشة حالة عملية من داخل عناية الأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام، وسط تفاعل كبير من الأطباء المشاركين.