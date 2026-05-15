ينتظر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة خاصة من ممدوح عباس، الرئيس الشرفي للنادي، في حالة التتويج بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضرب الزمالك موعدا مع اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز على مباراة العودة بنتيجة 2-0 للتويج باللقب الثالث في تاريخه، بعدما انتهت مباراة الزمالك بفوز اتحاد العاصمة 1-0.

مكافأة خاصة من ممدوح عباس للاعبي الزمالك

قال مصدر لمصراوي، إن ممدوح عباس يعتزم صرف مكافأة مالية غير مسبوقة للاعبي الزمالك، في حالة التتويج بالكونفدرالية.

وأضاف: "ممدوح عباس دائم الدعم للاعبي الزمالك في المباريات الماضية، من أجل تحقيق البطولات، وبالفعل صرف مكافآت في المباريات الماضية سواء في الدوري أو الكونفدرالية".

