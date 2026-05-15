بالأبيض الكامل.. الزمالك يستعد لمعركة التتويج أمام اتحاد العاصمة

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الزي الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، الزي الأساسي (القميص الأبيض والشورت الأبيض)، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

ومن جانبه، يرتدي اتحاد العاصمة الجزائري، الزي الرسمي، المكون من القميص باللونين الأحمر والأسود والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يستضيف الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين لحصد اللقب، بعدما تأخر بهدف نظيف في مباراة الذهاب.