مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
22:00

ليفربول

كرة اليد

مصر

- -
19:00

ايسلندا

الدوري السعودي

ضمك

- -
19:15

الفيحاء

الدوري السعودي

التعاون

- -
21:00

الرياض

جميع المباريات

إعلان

بالأبيض الكامل.. الزمالك يستعد لمعركة التتويج أمام اتحاد العاصمة

كتب : هند عواد

12:16 م 15/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (2)
  • عرض 5 صورة
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (1)
  • عرض 5 صورة
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (4)
  • عرض 5 صورة
    الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الزي الأساسي المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، الزي الأساسي (القميص الأبيض والشورت الأبيض)، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

ومن جانبه، يرتدي اتحاد العاصمة الجزائري، الزي الرسمي، المكون من القميص باللونين الأحمر والأسود والشورت الأسود، بينما يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يستضيف الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري، في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدفين نظيفين لحصد اللقب، بعدما تأخر بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك اتحاد العاصمة الجزائري الكونفدرالية الأفريقية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حفل يتحول إلى كارثة صحية.. تفاصيل تفشي فيروس هانتا في قرية بأكملها
علاقات

حفل يتحول إلى كارثة صحية.. تفاصيل تفشي فيروس هانتا في قرية بأكملها
"تعالى نكسب أفريقيا".. ظهور مثير لـ شيكابالا مع جماهير الزمالك (فيديو)
رياضة محلية

"تعالى نكسب أفريقيا".. ظهور مثير لـ شيكابالا مع جماهير الزمالك (فيديو)
قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أجنبي

قبل عرض فيلم "7Dogs".. 18 صورة للنجمة مونيكا بيلوتشي
أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
حوادث وقضايا

أم ضلت طريق الرحمة.."غرام": ذبحت عيالي عشان خوفت يطلعوا زي أبوهم| حيثيات
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الجمعة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان