الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:30

ريال أوفييدو

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الاتحاد

الدوري السعودي

القادسية

- -
21:00

الحزم

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
16:30

المصرية للاتصالات

دوري القسم الثاني-أ

الانتاج الحربي

- -
16:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

طنطا‏

- -
16:30

المنصورة

شكر وامتنان.. تفاصيل استقبال بعثة اتحاد العاصمة في القاهرة قبل مواجهة الزمالك

كتب : محمد خيري

11:27 ص 14/05/2026 تعديل في 11:52 ص
  عرض 11 صورة
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)_1
    الزمالك واتحاد العاصمة (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (2)
    الزمالك واتحاد العاصمة
    الزمالك واتحاد العاصمة (10) (1)
    الزمالك واتحاد العاصمة (8) (1)
    جماهير اتحاد العاصمة (3)
    جماهير اتحاد العاصمة (2)
    جماهير اتحاد العاصمة (1)
    جماهير اتحاد العاصمة (4)

وصلت بعثة اتحاد العاصمة، في الساعات الماضية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامته مساء السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وصول بعثة اتحاد العاصمة

ووصلت بعثة الفريق الجزائري عبر رحلة خاصة مباشرة على متن الخطوط الجوية الجزائرية، استغرقت نحو ثلاث ساعات ونصف، وسط أجواء اتسمت بالتركيز والانضباط، تحضيرًا للموقعة القارية الحاسمة.

وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بأحد فنادق القاهرة، من أجل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات الفنية والبدنية قبل اللقاء المرتقب.

اتحاد العاصمة يوجه الشكر للزمالك

وكان اتحاد العاصمة حسم مواجهة الذهاب في الجزائر لصالحه بهدف دون رد، ليخوض لقاء العودة بأفضلية معنوية ونتيجية أمام جماهير الزمالك.

وفي بيان رسمي، أعرب نادي اتحاد العاصمة عن بالغ شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به البعثة فور وصولها إلى القاهرة، مشيدًا بالأجواء التنظيمية والاستقبال المميز.

اتحاد العاصمة الزمالك الكونفدرالية

