وصلت بعثة اتحاد العاصمة، في الساعات الماضية، إلى العاصمة المصرية القاهرة، استعدادًا لخوض المواجهة المرتقبة أمام الزمالك، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، المقرر إقامته مساء السبت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وصول بعثة اتحاد العاصمة

ووصلت بعثة الفريق الجزائري عبر رحلة خاصة مباشرة على متن الخطوط الجوية الجزائرية، استغرقت نحو ثلاث ساعات ونصف، وسط أجواء اتسمت بالتركيز والانضباط، تحضيرًا للموقعة القارية الحاسمة.

وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بأحد فنادق القاهرة، من أجل الدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات الفنية والبدنية قبل اللقاء المرتقب.

اتحاد العاصمة يوجه الشكر للزمالك

وكان اتحاد العاصمة حسم مواجهة الذهاب في الجزائر لصالحه بهدف دون رد، ليخوض لقاء العودة بأفضلية معنوية ونتيجية أمام جماهير الزمالك.

وفي بيان رسمي، أعرب نادي اتحاد العاصمة عن بالغ شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظيت به البعثة فور وصولها إلى القاهرة، مشيدًا بالأجواء التنظيمية والاستقبال المميز.

