يترقب الزمالك مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وسط طموحات جماهيرية كبيرة بحصد اللقب القاري وإنعاش خزينة النادي بعوائد مالية ضخمة.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن تُقام المباراة بين الزمالك واتحاد العاصمة، مساء السبت المقبل، الموافق 16 مايو، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا تقتصر أهمية اللقاء على الجانب الرياضي فقط، بل تمتد إلى المكاسب الاقتصادية المنتظرة، بعدما قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة خلال النسخة الحالية.

الجوائز المالية لبطل الكونفدرالية

وبحسب التقارير، سيحصل بطل كأس الكونفدرالية على مكافأة مالية تصل إلى 4 ملايين دولار، بما يعادل نحو 200 مليون جنيه مصري، فيما ينال صاحب المركز الثاني مليوني دولار.



ويدخل الزمالك المباراة بشعار “الفوز أو لا شيء”، بعدما خسر مواجهة الذهاب في الجزائر بهدف دون رد، إذ يحتاج الفريق الأبيض إلى الانتصار بفارق هدفين من أجل حسم اللقب والتتويج بالبطولة الإفريقية.