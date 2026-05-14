تصوير: إيمان العربي:

كشف نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة عن تفاصيل مؤثرة تتعلق بوصية والده الأخيرة، مؤكدًا أن الراحل كان حريصًا على أن تمر جناته من المسرح القومي، باعتباره بيته الفني الذي أمضى فيه سنوات طويلة وقدم من خلاله أبرز أعماله المسرحية التي رسخت اسمه في تاريخ الفن المصري.

وصية عبدالرحمن أبو زهرة

وأوضح نجل الراحل في مقطع فيديو لموقع "مصراوي" أن هذه الوصية ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2006 خلال خضوع والده لعملية جراحية خطيرة، حيث أوصاه حينها بهذا الأمر قبل دخول غرفة العمليات، لافتًا إلى أنه قام بتوثيق تلك اللحظة في مقطع فيديو احتفاظًا بها كذكرى شخصية، كما أنه تعامل مع الأمر آنذاك بروح من الدعابة، متمنيًا له طول العمر.

وأضاف أن الفنان الراحل كان يتمتع بحب خاص لآل البيت، وخاصة سيدنا الحسين، وهو ما جعله يحرص في حياته على زيارتهم ، مشيرًا إلى أن هذه الجوانب الإنسانية والروحية كانت جزءًا أصيلًا من شخصية الراحل.

نجوم المجتمع والمشاهير فى عزاء عبدالرحمن أبو زهرة

قدم نجوم الفن واجب العزاء لأسرة الفنان الكبير الراحل نجله أحمد أبو زهرة وبناته وأحفاده، أبرزهم الفنانة ليلى علوي، الفنانة إلهام شاهين، الكاتبة فاطمة ناعوت، الفنان سيد رجب، الفنان صبري فواز، الفنان مفيد عاشور، وعدد كبير من النجوم.

حضر العزاء أيضًا، محمد أبو داوود ومصطفى شعبان وأشرف زكي وفردوس عبدالحميد والمخرج خالد جلال والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والفنان أحمد سلامة، وأحمد بدير.

توفي عبدالرحمن أبو زهرة يوم الإثنين عن عمر ناهز الـ92 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

