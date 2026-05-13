الدوري المصري

البنك الأهلي

1 3
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

1 0
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

أمام طلائع الجيش.. ماذا يحتاج الاتحاد السكندري للنجاة من الهبوط؟

كتب : محمد عبد الهادي

08:19 م 13/05/2026 تعديل في 08:20 م
  
يخوض الاتحاد السكندري مواجهة قوية مساء اليوم الأربعاء أمام طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ويبحث زعيم الثغر عن الابتعاد عن شبح الهبوط والدخول إلى المنطقة الآمنة في جدول الترتيب، في ظل موقفه المعقد، إذ يحتل الفريق المركز الحادي عشر برصيد 29 نقطة، بفارق 7 نقاط عن منطقة الخطر، ما يجعل تحقيق الفوز ضرورة من أجل الابتعاد عن حسابات الهبوط.

ويحتاج الاتحاد السكندري إلى الفوز في مباراة اليوم فقط من أجل ضمان البقاء رسميًا، إذ سيرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الحادي عشر، وبفارق نقطة واحدة عن أقصى عدد نقاط يمكن أن يصل إليه أحد فرق المراكز الثلاثة الأخيرة.

وبخلاف مواجهة اليوم، يتبقى للاتحاد السكندري 3 مباريات أمام كل من غزل المحلة والإسماعيلي والبنك الأهلي، بعدما تأكد هبوط الإسماعيلي رسميًا من الدوري الممتاز.

