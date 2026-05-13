تحدد بشكل رسمي اليوم الأربعاء، ثاني الهابطين من الدوري الممتاز للقسم الثاني، بعد ختام مباريات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط.

وبات فريق فاركو، ثاني الأندية التي سقطت في فخ الهبوط بشكل رسمي، بعد خسارته أمس من مودرن سبورت وما أسفرت عنه نتائج اليوم الأربعاء لنفس الجولة.

إذا توقف رصيد فاركو عند النقطة الـ 22 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري لمرحلة الهبوط.

جدول ترتيب مرحلة الهبوط بالدوري المصري

1 - وادي دجلة 48 نقطة

2 - زد 46 نقطة

3 - البنك الاهلي 43 نقطة

4 - بتروجيت 41 نقطة

5 - الجونة 39 نقطة

6 - فيوتشر 35 نقطة

7 - طلائع الجيش 34 نقطة

8 - المقاولون العرب 33 نقطة

9 - الاتحاد السكندري 32 نقطة

10 - غزل المحلة 31 نقطة

11 - كهرباء الإسماعيلية 30 نقطة

12 - حرس الحدود 23 نقطة

13 - فاركو 22 نقطة

14 - الإسماعيلي 19 نقطة

