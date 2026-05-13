يعيش رمضان صبحي حالة من الرومانسية رغم الظروف التي يمر بها؛ من إيقاف 4 سنوات بسبب اتهامه في قضية المنشطات بالفترة الماضية.

وتسانده زوجته حبية إكرامي في مسيرته؛ سواء وقت تحقيق البطولات أو الصعاب التي تعرض لها.

صورة رومانسية لـ رمضان صبحي وزوجته

وشارك رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، صورة جديدة لمتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

ونشر صبحي عبر خاصية القصة القصيرة "ستوري"، صورة له رفقة زوجته حبيبة إكرامي.

وكان هاني زهران، محامي نجم بيراميدز، قال في تصريحات خاصة لمصراوي؛ رمضان لم يتناول أي منشطات ولم يتُهم بذلك، العقوبة صادرة لظهور مشاكل في العينة الخاصة به، وهو لا دخل له بذلك.

ولفت إلى أن المحكمة الفيدرالية إذا أعادت النظر في القضية سيشارك رمضان مع فريقه بشكل طبيعي لحين صدور القرار الجديد.

جدير بالذكر أن رمضان صبحي لا يشارك في بيراميدز في الوقت الحالي بعدما حكمت المحكمة الرياضية الدولية، في وقت سابق إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، بسبب قضية المنشطات التي تعرض لها اللاعب خلال الفترة الماضية.

