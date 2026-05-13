مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

3 2
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا

كتب : رمضان حسن

06:28 م 13/05/2026 تعديل في 06:32 م
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ وإمام عاشور
  • عرض 9 صورة
    سيد عبد الحفيظ
  • عرض 9 صورة
    يوسف سيد عبد الحفيظ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية تواجد سيد عبد الحفيظ خارج مصر، وبالتحديد في هولندا، ضمن تحركات تخص ملفات قطاع الكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر في تصريحات لمصراوي، أن سيد عبد الحفيظ سافر إلى هولندا من أجل توقيع اتفاقية مع أياكس، تقضي بإدارة النادي الهولندي لقطاع الناشئين في الأهلي، من خلال تعيين مشرف عام هولندي على القطاع، بجانب مدرب لفريق الشباب مواليد 2007، بعد استقرار اتحاد الكرة على إلغاء فريق 2005.

وكان الأهلي قد استقر على تعيين عمرو أنور رئيسًا لقطاع الناشئين، مع الاتجاه للاستعانة بمدير فني أجنبي للقطاع من هولندا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية وجود مدربين هولنديين للعمل داخل فرق الناشئين المختلفة بالقلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يغادر سيد عبد الحفيظ إلى البرتغال ثم ألمانيا، من أجل بدء المفاوضات مع عدد من المدربين لقيادة الفريق الأول، بعد الاستقرار على رحيل توروب.

ويترقب الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي مع توروب، قبل التوقيع مع أي مدير فني جديد، تجنبًا لأي مخالفة قانونية أو التعرض لأزمات تتعلق بلوائح التعاقدات، خاصة أن التعاقد مع مدرب جديد قبل فسخ العقد الحالي قد يضع النادي تحت طائلة اللوائح.

اقرأ أيضًا:
زيادة 3 أضعاف.. الأهلي يتحرك لحسم مصير إمام عاشور ويخطر اللاعب

بالتفاصيل المالية.. عرض من الأهلي لسيراميكا لشراء بيكهام

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيد عبد الحفيظ الأهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النيابة في قضية قاتلة أطفالها يالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
حوادث وقضايا

النيابة في قضية قاتلة أطفالها يالشروق: "خنقت أبناءها وسحقت نعمة الله بيديها"
الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
شئون عربية و دولية

الإمارات تواصل دعم الشعب الفلسطيني بمساعدات إنسانية جديدة إلى غزة
مجدي الجلاد يحتفل بعيد ميلاد لميس الحديدي: رقم 1 ورفيقة رحلة الكفاح
زووم

مجدي الجلاد يحتفل بعيد ميلاد لميس الحديدي: رقم 1 ورفيقة رحلة الكفاح
مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا
رياضة محلية

مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا
عمل في مسلسل الاختيار.. وفاة ماكيير النجوم سيد نجيب
زووم

عمل في مسلسل الاختيار.. وفاة ماكيير النجوم سيد نجيب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية
عاجل| دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت
- مصراوي يكشف سر زيارة سيد عبد الحفيظ لهولندا