شهدت الساعات الماضية تواجد سيد عبد الحفيظ خارج مصر، وبالتحديد في هولندا، ضمن تحركات تخص ملفات قطاع الكرة بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وكشف مصدر في تصريحات لمصراوي، أن سيد عبد الحفيظ سافر إلى هولندا من أجل توقيع اتفاقية مع أياكس، تقضي بإدارة النادي الهولندي لقطاع الناشئين في الأهلي، من خلال تعيين مشرف عام هولندي على القطاع، بجانب مدرب لفريق الشباب مواليد 2007، بعد استقرار اتحاد الكرة على إلغاء فريق 2005.

وكان الأهلي قد استقر على تعيين عمرو أنور رئيسًا لقطاع الناشئين، مع الاتجاه للاستعانة بمدير فني أجنبي للقطاع من هولندا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية وجود مدربين هولنديين للعمل داخل فرق الناشئين المختلفة بالقلعة الحمراء.

ومن المنتظر أن يغادر سيد عبد الحفيظ إلى البرتغال ثم ألمانيا، من أجل بدء المفاوضات مع عدد من المدربين لقيادة الفريق الأول، بعد الاستقرار على رحيل توروب.

ويترقب الأهلي إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل رسمي مع توروب، قبل التوقيع مع أي مدير فني جديد، تجنبًا لأي مخالفة قانونية أو التعرض لأزمات تتعلق بلوائح التعاقدات، خاصة أن التعاقد مع مدرب جديد قبل فسخ العقد الحالي قد يضع النادي تحت طائلة اللوائح.

اقرأ أيضًا:

زيادة 3 أضعاف.. الأهلي يتحرك لحسم مصير إمام عاشور ويخطر اللاعب

بالتفاصيل المالية.. عرض من الأهلي لسيراميكا لشراء بيكهام



