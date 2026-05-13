الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

تطورات في الأهلي.. رئيس جديد لقطاع الناشئين ومنصب محتمل لـ وليد سليمان

كتب : رمضان حسن

03:09 م 13/05/2026
    وليد سليمان
    وليد سليمان
    وليد سليمان وزوجته (3)

تشهد أروقة الأهلي تحركات إدارية جديدة خلال الفترة الحالية، في إطار إعادة ترتيب بعض الملفات داخل قطاع الكرة، وعلى رأسها قطاع الناشئين.

رئيس جديد لقطاع الناشئين بالأهلي

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن عمرو أنور، المدير الفني السابق لفريق بلدية المحلة، بات قريبًا من تولي منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، خلفًا لـوليد سليمان.

وأوضح المصدر أن الساعات الماضية شهدت اجتماعًا جمع عمرو أنور بكل من محمد يوسف المدير الرياضي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، تم خلاله عرض فكرة توليه المنصب داخل قطاع الناشئين، بدلا من وليد سليمان، وهو ما قوبل بموافقة المدرب بشكل مبدئي.

منصب جديد محتمل لوليد سليمان

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي تدرس الاستفادة من وليد سليمان في منصب جديد داخل الفريق الأول، في ظل الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل النادي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التغييرات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وليد سليمان الأهلي الدوري المصري

ممثل حماس المفضل وشكوى لبرشلونة.. لامين يامال في ورطة بسبب علم فلسطين
