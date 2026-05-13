الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

خطة تطوير تضم ناديين.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع شركة استادات

كتب : محمد خيري

01:29 م 13/05/2026 تعديل في 01:29 م

وزير الرياضة مع كامل الوزير

عقد جوهر نبيل اجتماعًا موسعًا، صباح اليوم، بمقر وزارة الشباب والرياضة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع مسؤولي شركة استادات للاستثمار الرياضي، برئاسة سيف الوزيري، لبحث خطط العمل والمشروعات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع حضور، جوهر نبيل وزير الرياضة، المهندس سيف الوزيري، والمهندس أحمد عطية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والشركة.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالمشروعات الشبابية والرياضية التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة وشركة استادات، في إطار توجه الدولة نحو تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز الاستثمار الرياضي بمختلف محافظات الجمهورية.

مشروع "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية

وتطرق الاجتماع إلى متابعة عدد من المشروعات الكبرى، من بينها مشروع “نادي النادي” بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونادي رويال، الذي يُعد من أكبر الأندية الرياضية بمنطقة التجمع.

كما شهدت المناقشات طرح مقترح لإنشاء تطبيق إلكتروني متخصص للرياضيين، يهدف إلى إجراء المسح الجيني وتحليل الـDNA، بما يسهم في دعم الاتحادات الرياضية بمختلف الألعاب، واكتشاف القدرات البدنية والفنية بصورة أكثر دقة.

تطوير مراكز الشباب

واستعرض الاجتماع كذلك خطة تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، لتحويلها إلى نماذج متكاملة للخدمات الشبابية والرياضية، على غرار مركز التنمية الشبابية والرياضية بالجزيرة 1، بما يعزز من إقبال الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية والاستفادة من الخدمات المقدمة داخل تلك المنشآت.

من صلاح إلى ميسي.. ماذا تكشف الأبراج عن أشهر 10 نجوم كرة القدم؟
