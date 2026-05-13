مصيره بيده.. ماذا يحتاج الاتحاد السكندري للهروب من الهبوط؟

يستضيف الاتحاد السكندري طلائع الجيش، في الخامسة مساء اليوم، في الجولة العاشرة من مجموعة الهبوط من الدوري المصري الممتاز.

ويبحث الاتحاد السكندري عن 3 نقاط للهروب من صراع الهبوط مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الـ11 في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة.

المباريات المتبقية للاتحاد السكندري

بخلاف مباراة اليوم، يتبقى للاتحاد السكندري 3 مباريات أمام كل من، غزل المحلة، الإسماعيلي الذي تأكد هبوط من الدوري الممتاز، والبنك الأهلي.

ماذا يحتاج الاتحاد السكندري للهروب من الهبوط؟

يحتاج الاتحاد السكندري للفوز في مباراة اليوم فقط لتفادي الهبوط، ففي هذه الحالة سيصل للنقطة 32 في المركز الـ 11 وبفارق نقطة وحيدة أقصى عدد نقاط يمكن أن يصل إليه أحد الفرق في المراكز الثلاثة الأخيرة.

