مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

نجم الإسماعيلي السابق يطالب بمحاسبة المسؤولين: "تاريخنا ميستحقش كدا"

كتب : محمد خيري

01:48 م 13/05/2026
  • عرض 8 صورة
طالب فوزي جمال بفتح ملف محاسبة المسؤولين عن تراجع أوضاع الإسماعيلي، عقب هبوط الفريق رسميًا إلى دوري المحترفين، مؤكدًا أن ما وصل إليه النادي يُعد نتيجة طبيعية لأخطاء وتراكمات استمرت لسنوات طويلة.

وهبط فريق الإسماعيلي بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية، للمرة الثانية في تاريخه، عقب الخسارة أمام وادي دجلة أمس بهدفين مقابل هدف.

تصريحات نجم الإسماعيلي السابق

وأكد نجم الدراويش السابق، في تصريحات خاصة، أن الإدارات المتعاقبة داخل النادي، إلى جانب حالة الجدل المستمرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعبت دورًا كبيرًا في تدهور الأوضاع الفنية والإدارية، وصولًا إلى هبوط الفريق هذا الموسم.

وأشار فوزي جمال إلى أن الإسماعيلي يُعد أحد أكبر الأندية الجماهيرية والتاريخية في الكرة المصرية، ولا يستحق ما وصل إليه من تراجع، مطالبًا بسرعة التدخل لإنقاذ النادي وإعادة الاستقرار داخل القلعة الصفراء خلال المرحلة المقبلة.

واختتم نجم الإسماعيلي السابق تصريحاته بالمطالبة بإلغاء الهبوط خلال الموسم الحالي، مع تطبيق نظام دوري المجموعتين بداية من الموسم المقبل، لمنح الأندية فرصة لإعادة ترتيب أوراقها وتفادي الأزمات التي شهدها الموسم الجاري.

