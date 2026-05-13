الدوري المصري

زد

- -
17:00

غزل المحلة

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

بتروجت

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
22:00

كريستال بالاس

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:30

برشلونة

الاتحاد السكندري في موقف حرج.. ترتيب مرحلة الهبوط للدوري المصري

كتب : محمد خيري

11:58 ص 13/05/2026
    الاتحاد السكندري
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (3)
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (2)
    لقطات من أحداث مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري (1)
    نادي الاتحاد السكندري
    دونجا يحصد جائزة رجل مباراة الاتحاد السكندري وسموحة

تُسدل اليوم الأربعاء الستار على منافسات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، بإقامة 4 مواجهات قوية تحمل أهمية كبيرة في صراع البقاء.

الاتحاد السكندري في موقف حرج

ويخوض الاتحاد السكندري مواجهة مصيرية أمام طلائع الجيش، في ظل موقفه المعقد بجدول الترتيب، حيث يحتل الفريق السكندري المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الخطر، ما يجعل الفوز ضرورة من أجل الابتعاد عن حسابات الهبوط.

كما يلتقي حرس الحدود مع المقاولون العرب، بينما يصطدم زد، وصيف كأس مصر مؤخرًا، بفريق غزل المحلة، في مواجهة قوية بين الفريقين.

وفي المباراة الرابعة، يستضيف البنك الأهلي نظيره بتروجت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

مواعيد مباريات اليوم

حرس الحدود × المقاولون العرب — 5 مساءً.

زد × غزل المحلة — 5 مساءً.

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش — 8 مساءً.

البنك الأهلي × بتروجت — 8 مساءً.

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- وادي دجلة — 48 نقطة.
2- البنك الأهلي — 43 نقطة.
3- زد — 43 نقطة.
4- الجونة — 39 نقطة.
5- بتروجت — 38 نقطة.
6- مودرن سبورت — 35 نقطة.
7- طلائع الجيش — 34 نقطة.
8- المقاولون العرب — 32 نقطة.
9- غزل المحلة — 31 نقطة.
10- كهرباء الإسماعيلية — 30 نقطة.
11- الاتحاد السكندري — 29 نقطة.
12- فاركو — 22 نقطة.
13- حرس الحدود — 22 نقطة.
14- الإسماعيلي — 19 نقطة.

"قامة فنية وإنسانية كبيرة".. حسين فهمي ينعى عبد الرحمن أبو زهرة
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الأربعاء
الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
هل يعاقب القانون على الزواج العرفي؟ نقيب المأذونين يحسم الجدل
