الاتحاد السكندري في موقف حرج.. ترتيب مرحلة الهبوط للدوري المصري

بدعم أبو تريكة.. قصة ترشح معتمد جمال لمجلس الشعب قبل 16 عامًا

تُسدل اليوم الأربعاء الستار على منافسات الجولة العاشرة من مرحلة الهبوط في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026، بإقامة 4 مواجهات قوية تحمل أهمية كبيرة في صراع البقاء.

الاتحاد السكندري في موقف حرج

ويخوض الاتحاد السكندري مواجهة مصيرية أمام طلائع الجيش، في ظل موقفه المعقد بجدول الترتيب، حيث يحتل الفريق السكندري المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، بفارق 7 نقاط فقط عن منطقة الخطر، ما يجعل الفوز ضرورة من أجل الابتعاد عن حسابات الهبوط.

كما يلتقي حرس الحدود مع المقاولون العرب، بينما يصطدم زد، وصيف كأس مصر مؤخرًا، بفريق غزل المحلة، في مواجهة قوية بين الفريقين.

وفي المباراة الرابعة، يستضيف البنك الأهلي نظيره بتروجت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

مواعيد مباريات اليوم

حرس الحدود × المقاولون العرب — 5 مساءً.

زد × غزل المحلة — 5 مساءً.

الاتحاد السكندري × طلائع الجيش — 8 مساءً.

البنك الأهلي × بتروجت — 8 مساءً.

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري

1- وادي دجلة — 48 نقطة.

2- البنك الأهلي — 43 نقطة.

3- زد — 43 نقطة.

4- الجونة — 39 نقطة.

5- بتروجت — 38 نقطة.

6- مودرن سبورت — 35 نقطة.

7- طلائع الجيش — 34 نقطة.

8- المقاولون العرب — 32 نقطة.

9- غزل المحلة — 31 نقطة.

10- كهرباء الإسماعيلية — 30 نقطة.

11- الاتحاد السكندري — 29 نقطة.

12- فاركو — 22 نقطة.

13- حرس الحدود — 22 نقطة.

14- الإسماعيلي — 19 نقطة.

اقرأ أيضا:

"خلال 4 أيام فقط".. مكافآت تاريخية في انتظار لاعبي الزمالك

الأهلي والزمالك الناجيان.. 5 أندية متوجة تذوقت مرارة الهبوط في الدوري المصري



