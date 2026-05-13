كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، والاكتفاء بالكميات المتداولة منها في الأسواق.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان رسمي، أن ما أثير حول العودة الكاملة لطباعة العملات الورقية القديمة من الفئتين وإلغاء نظيرتها البلاستيكية غير صحيح.

مجلس الوزراء: لا صحة لوقف إصدار العملات البلاستيكية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بعد التواصل مع البنك المركزي المصري، أنه لم يتم إصدار أي قرارات تتعلق بوقف طباعة العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا.

وأشار إلى استمرار إنتاج وطباعة العملات البلاستيكية بشكل طبيعي دون أي توقف، مع استمرار طرحها للتداول بالأسواق.

البنك المركزي: «العملات البلاستيكية تتمتع بقوة إبراء كاملة»

أوضح البنك المركزي المصري أن العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا تتمتع بقوة إبراء قانونية كاملة، ويحق استخدامها في جميع المعاملات المالية والشراء وسداد الخدمات.

وأكد استمرار العمل والتداول بالعملات الورقية المتداولة حاليًا جنبًا إلى جنب مع العملات البلاستيكية دون إلغاء أي منهما.

مجلس الوزراء: «ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات»

ناشد المركز الإعلامي المواطنين بعدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير الدقيقة التي تستهدف إثارة البلبلة والرأي العام.

كما شدد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة المتعلقة بالسياسات النقدية والاقتصادية للدولة.