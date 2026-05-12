بعد تصريحاته عن إمام عاشور.. من هو أدم وطني وكيل اللاعبين؟

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر مستجدات إصابات الفريق، وذلك قبل الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

ونشر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي موقف إصابات الفريق كالتالي:

أوضح طبيب الأهلي أن الحارس مصطفي شوبير يؤدي فقرات تأهيل بدني ضمن البرنامج الخاص به، للعلاج من إصابته بشد أسفل العضلة الخلفية، التي ‏تعرض لها خلال مباراة إنبي الماضية في بطولة الدوري الممتاز.‏

بينما أكد أن حمزة علاء اكتفى بجلسة علاج طبيعي بعد شعوره بآلام في الكتف اليسرى، وينفذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه.

وعن حالة إمام عاشور أكد جاب الله أن اللاعب شارك بشكل طبيعي خلال مران الأمس واليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد تأكد تعافيه من ‏الإصابة.‏

من جانبه أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن بيكهام ينفذ برنامج علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بشد في العضلة ‏الضامة خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.‏

وعن موقف حسين الشحات، أكد أن اللاعب بدأ المشاركة تدريجيًّا في ‏المران الجماعي للفريق مساء اليوم. وأوضح جاب الله أن الشحات بدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، بعد تعافيه من إصابته بكدمة قوية في الكتف، ‏تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.‏

أما فيما يخص اللاعب محمود تريزيجه فأكد أن اللاعب واصل أداء تدريبات التأهيل البدني التي ينفذها بعد إصابته ‏بجرع قطعي أعلى الركبة، تعرض له خلال المشاركة في مباراة الزمالك.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن تريزيجيه يسير بانتظام في برنامج التأهيل البدني الخاص به، في إطار تجهيزه ‏للمشاركة في التدريبات الجماعية قريبًا.‏

اقرأ أيضًا:

حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026

رسميًا.. طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مصر في كأس العالم 2026



