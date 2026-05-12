الدوري المصري

الجونة

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

0 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

1 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الهلال

الأهلي يعلن آخر مستجدات إصابات سداسي الفريق.. ما موقف إمام عاشور؟

كتب : محمد عبد الهادي

07:51 م 12/05/2026
  محمود حسن تريزيجيه
  محمود حسن تريزيجيه
    محمود حسن تريزيجيه
  محمود حسن تريزيجيه
    محمود حسن تريزيجيه
  تريزيجيه
    تريزيجيه
  إمام عاشور (5)
    إمام عاشور (5)
  • عرض 12 صورة
    إصابة إمام عاشور (5)
  • عرض 12 صورة
    إصابة إمام عاشور (4)
  • عرض 12 صورة
    إصابة إمام عاشور (3)
  • عرض 12 صورة
    إصابة إمام عاشور (2)
  إمام عاشور (4)
    إمام عاشور (4)
  إمام عاشور (1)
    إمام عاشور (1)
  حسين الشحات
    حسين الشحات

أعلن الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، آخر مستجدات إصابات الفريق، وذلك قبل الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري.

ونشر النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي موقف إصابات الفريق كالتالي:

أوضح طبيب الأهلي أن الحارس مصطفي شوبير يؤدي فقرات تأهيل بدني ضمن البرنامج الخاص به، للعلاج من إصابته بشد أسفل العضلة الخلفية، التي ‏تعرض لها خلال مباراة إنبي الماضية في بطولة الدوري الممتاز.‏

بينما أكد أن حمزة علاء اكتفى بجلسة علاج طبيعي بعد شعوره بآلام في الكتف اليسرى، وينفذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه.

وعن حالة إمام عاشور أكد جاب الله أن اللاعب شارك بشكل طبيعي خلال مران الأمس واليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد تأكد تعافيه من ‏الإصابة.‏

من جانبه أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن بيكهام ينفذ برنامج علاج طبيعي، بعد أن تعرض للإصابة بشد في العضلة ‏الضامة خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.‏

وعن موقف حسين الشحات، أكد أن اللاعب بدأ المشاركة تدريجيًّا في ‏المران الجماعي للفريق مساء اليوم. وأوضح جاب الله أن الشحات بدأ المشاركة في المران الجماعي بصورة تدريجية، بعد تعافيه من إصابته بكدمة قوية في الكتف، ‏تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة ببطولة الدوري.‏

أما فيما يخص اللاعب محمود تريزيجه فأكد أن اللاعب واصل أداء تدريبات التأهيل البدني التي ينفذها بعد إصابته ‏بجرع قطعي أعلى الركبة، تعرض له خلال المشاركة في مباراة الزمالك.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن تريزيجيه يسير بانتظام في برنامج التأهيل البدني الخاص به، في إطار تجهيزه ‏للمشاركة في التدريبات الجماعية قريبًا.‏

حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية استعدادا لكأس العالم 2026

رسميًا.. طرح المرحلة الأخيرة من تذاكر مصر في كأس العالم 2026

إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
إسلام إبراهيم يكشف سر إصابته بأغرب 'فوبيا"
بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
بـ "رسالة مؤثرة".. لميس الحديدي تكشف عن 5 أمنيات في عيد ميلادها
للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
للمرة الأولى في 2026.. أحمال الكهرباء تقترب من 33 ألف ميجاوات لهذا السبب
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
موجة حرارة تضرب المحافظات غدًا.. والأرصاد تكشف المناطق الأكثر سخونة
حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"
حقيقة بيع المطارات المصرية.. وزير الطيران يحسم الجدل في "الشيوخ"

تحويل العدادات الكودية إلى دائمة.. إجراء عاجل من التنمية المحلية