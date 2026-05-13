بالصور- حريق هائل يلتهم محل ألعاب أطفال في المنوفية

واصلت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة المنوفية حملاتها التموينية المكثفة لمواجهة التلاعب بالسلع المدعمة، حيث نجحت حملة موسعة بمركز الشهداء في ضبط والتحفظ على نحو 2 طن ونصف من الدقيق البلدي المدعم داخل إحدى ماكينات الطحين بقرية إبشادي التابعة للمركز اليوم الأربعاء.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع التموينية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار.

ضبط الدقيق قبل إعادة تداوله

وأكدت الجهات المعنية أن الكميات المضبوطة من الدقيق البلدي المدعم كانت داخل إحدى ماكينات الطحين، قبل إعادة طرحها وتداولها بطرق مخالفة للقانون، بالمخالفة للضوابط التموينية المنظمة لتداول السلع المدعمة.

وشهدت الحملة مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والتموينية، بحضور محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء، ومحمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة، ومحمد عبد المقصود مدير الرقابة التموينية بالشهداء.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

واتخذت اللجنة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير محضر رسمي بالمضبوطات والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على الأسواق والمخابز، لضبط أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.

مواجهة الاستغلال والاحتكار

وشددت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية على التعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف الاستفادة غير المشروعة من الدعم المخصص للمواطنين، مع استمرار الحملات المفاجئة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.