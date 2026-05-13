إعلان

ضبط 2.5 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

01:16 م 13/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    رئيس مدينة الشهداء على رأس الحملة
  • عرض 4 صورة
    ضبط 2,5 طن دقيق مدعم قبل تهريبه
  • عرض 4 صورة
    التحفظ على الدقيق المدعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة المنوفية حملاتها التموينية المكثفة لمواجهة التلاعب بالسلع المدعمة، حيث نجحت حملة موسعة بمركز الشهداء في ضبط والتحفظ على نحو 2 طن ونصف من الدقيق البلدي المدعم داخل إحدى ماكينات الطحين بقرية إبشادي التابعة للمركز اليوم الأربعاء.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات عمرو الغريب محافظ المنوفية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومنافذ تداول السلع التموينية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه ومنع أي محاولات للاستغلال أو الاحتكار.

ضبط الدقيق قبل إعادة تداوله

وأكدت الجهات المعنية أن الكميات المضبوطة من الدقيق البلدي المدعم كانت داخل إحدى ماكينات الطحين، قبل إعادة طرحها وتداولها بطرق مخالفة للقانون، بالمخالفة للضوابط التموينية المنظمة لتداول السلع المدعمة.

وشهدت الحملة مشاركة عدد من القيادات التنفيذية والتموينية، بحضور محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء، ومحمود عبد الدايم نائب رئيس المدينة، ومحمد عبد المقصود مدير الرقابة التموينية بالشهداء.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

واتخذت اللجنة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تحرير محضر رسمي بالمضبوطات والتحفظ على الكميات المضبوطة لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات التموينية والرقابية بشكل يومي على الأسواق والمخابز، لضبط أي مخالفات أو محاولات للتلاعب بالسلع المدعمة.

مواجهة الاستغلال والاحتكار

وشددت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية على التعامل الحاسم مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تستهدف الاستفادة غير المشروعة من الدعم المخصص للمواطنين، مع استمرار الحملات المفاجئة لتحقيق الانضباط داخل الأسواق ومنافذ البيع المختلفة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية دقيق مدعم التموين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فيديوهات بلطجة تكشف حيلة مزارع لإجبار سجين على الصلح في البحيرة
حوادث وقضايا

فيديوهات بلطجة تكشف حيلة مزارع لإجبار سجين على الصلح في البحيرة
"خلال 4 أيام فقط".. مكافآت تاريخية في انتظار لاعبي الزمالك
رياضة محلية

"خلال 4 أيام فقط".. مكافآت تاريخية في انتظار لاعبي الزمالك
"بتدافع عن الحكومة ولا الشعب؟".. مشادة بمحلية النواب بسبب مخالفات بناء
أخبار مصر

"بتدافع عن الحكومة ولا الشعب؟".. مشادة بمحلية النواب بسبب مخالفات بناء
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى
اقتصاد

بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى

متى يحق فسخ عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد؟
أخبار مصر

متى يحق فسخ عقد الزواج وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
بشرى سارة.. الرئيس السيسي يوجه بصرف معاشات يونيو قبل عيد الأضحى