حقيقة إصدار ورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه في مصر.. مصدر يوضح

كتب : منال المصري

01:10 م 12/05/2026

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لورقة نقدية فئة 10 آلاف جنيه، تزعم أنها صادرة عن البنك المركزي المصري وتحمل توقيعا يشبه توقيع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي.

وأكد مصدر مسؤول حكومي لمصراوي، فضل عدم ذكر اسمه أن البنك المركزي المصري لم يصدر، ولم يدرس إصدار، عملة ورقية فئة 10 آلاف جنيه أو أي فئة جديدة غير المتداولة حاليا في السوق.

وأشار المصدر إلى أن الصورة المتداولة لفئة 10 آلاف جنيه، وكذلك الصور التي سبق تداولها لفئة 500 جنيه، غير حقيقية، وتندرج ضمن الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكد المصدر أن الفئات المتداولة حاليا هي الـ 5 جنيهات و10 و20 و50 جنيها وكذلك الـ 100 و200 جنيه مع عدم وجود نية لطرح فئات جديدة أعلى من القائمة.

كما يصدر البنك المركزي ورقة نقدية فئة الـ 10 والـ 20 جنيها مصنوعة من بوليمر التي يطلق عليها "العملة البلاستكية".

