أكد الإعلامي محمد شبانة أن وكيل اللاعبين آدم وطني يتم الدفع به من جانب مجموعة تتحكم في سوق الانتقالات داخل الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المجموعة قد تتسبب مستقبلًا في أزمات متكررة بين اللاعبين والأندية.

تصريحات محمد شبانة

وقال شبانة، خلال تصريحاته عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC: “آدم وطني يتم استخدامه ضد الأهلي من جانب الشلة التي تدير الصفقات في مصر، ولو كنت مسؤولًا داخل الأهلي فلن أمنحه أي اهتمام”.

وأضاف: “هذه المجموعة ستكون مسيطرة على الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، وقد تساهم في زيادة حالات تمرد اللاعبين على أنديتهم”.

شبانة: أدم وطني يسعى لإرباك النادي الأهلي

وتابع شبانة: “ابحثوا عن الشخصية التي تحرض آدم وطني ضد الأهلي، والتي تتحكم في هذه الملفات وتسعى لإرباك النادي وهزه من أجل الحصول على أي لاعب تريده”.

واختتم محمد شبانة تصريحاته قائلًا: “لو كنت مكان آدم وطني لقدمت دورة بعنوان كيفية تمرد اللاعبين على الأندية، بعد أزمة وسام أبو علي السابقة مع الأهلي، خاصة أن موقف الأهلي وقتها كان ضعيفًا، إلى جانب تدخل رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم”.

