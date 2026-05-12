أعلنت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية جاهزيتها الكاملة لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026 وذلك في إطار حرص الجامعة على توفير بيئة امتحانية منظمة وآمنة تضمن سير الامتحانات بكفاءة وانتظام، بما يعكس رؤية الجامعة في تقديم تجربة تعليمية متطورة وفق أعلى معايير الجودة الأكاديمية.

وتأتي هذه الاستعدادات في ضوء المتابعة المستمرة من إدارة الجامعة لكافة الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالامتحانات وشملت الآتي:

١- الانتهاء من تجهيز اللجان والقاعات الامتحانية، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والتقنيات المستخدمة داخل الحرم الجامعي.

٢- وضع خطط تنظيمية دقيقة لتيسير دخول وخروج الطلاب، وتوفير الأجواء الملائمة التي تساعدهم على أداء الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

٣- جميع القطاعات والإدارات المعنية تعمل في تناغم كامل لضمان انتظام الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية.

٤- تقديم الدعم الكامل للطلاب خلال فترة الامتحانات، مع توفير كل الإمكانات البشرية والفنية اللازمة، بما يسهم في تهيئة مناخ أكاديمي مناسب.

٥- الانتهاء من إعداد الجداول الامتحانية للبرامج التكنولوجية المختلفة وإعلانها للطلاب في توقيت مناسب.

٦- مراعاة التوزيع الزمني الملائم بين المواد الدراسية بما يحقق مصلحة الطلاب ويمنحهم الفرصة الكافية للاستعداد الجيد.

٧- تكثيف أعمال المتابعة اليومية داخل اللجان، والتأكيد على الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الامتحانية.

٨- توفير فرق للدعم الإداري والفني للتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن خروج الامتحانات بصورة حضارية تليق باسم الجامعة.

٩- تطبيق المعايير الأكاديمية في إعداد الامتحانات، بما يقيس نواتج التعلم الحقيقية ويراعي الفروق الفردية بين الطلاب.

١٠- تحقيق التوازن بين الجوانب النظرية والتطبيقية بما يتوافق مع طبيعة الدراسة التكنولوجية الحديثة.

وأكدت جامعة حلوان التكنولوجية أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الإدارات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس لضمان جودة الامتحانات ودقتها، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والمعايير الأكاديمية المعتمدة، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى توفير تجربة تعليمية متكاملة تدعم مسيرة الطلاب العلمية والعملية.



إقرأ أيضًا

تنسيق الجامعات الأهلية 2026.. الفئات المعفاة من اختبار الإنجليزية للتقديم بـ"عين شمس"





"إيه اللي حصل في كلية البنات؟".. تساؤلات تثير الجدل على صفحة "التعليم العالي"





جامعة عين شمس تطلق توسعات كبرى بالمدينة الطبية بـ 181 مليون جنيه



