الدوري المصري

الجونة

17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

21:00

الهلال

موعد مباراة الهلال والنصر في الكلاسيكو السعودي والقناة الناقلة

كتب : محمد الميموني

11:42 ص 12/05/2026

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

يستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في مواجهة مرتقبة قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق التتويج باللقب.

ويدخل النصر المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، بينما يمتلك الفريق الأزرق مباراة مؤجلة، ما يبقي المنافسة مشتعلة حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال أمام النصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تنقل مواجهة الكلاسيكو السعودي عبر تطبيق ثمانية، الناقل الحصري للمباراة.

ترتيب الهلال والنصر في الدوري السعودي

يتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 82 نقطة، فيما يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 77 نقطة، ليبقى الصراع قائمًا على لقب الدوري السعودي قبل الجولات الختامية من الموسم.

الدوري السعودي الهلال النصر

