يستضيف الهلال غريمه التقليدي النصر مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 مايو، ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في مواجهة مرتقبة قد تلعب دورًا حاسمًا في سباق التتويج باللقب.

ويدخل النصر المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق خمس نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة، بينما يمتلك الفريق الأزرق مباراة مؤجلة، ما يبقي المنافسة مشتعلة حتى الجولات الأخيرة من الموسم.

موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

تقام مباراة الهلال أمام النصر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد الملك فهد الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والنصر

تنقل مواجهة الكلاسيكو السعودي عبر تطبيق ثمانية، الناقل الحصري للمباراة.

ترتيب الهلال والنصر في الدوري السعودي

