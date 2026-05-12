أعلن نائب قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن سفينة حربية أمريكية كانت تعتزم عبور مضيق هرمز تعرضت لطلقات تحذيرية من جانب القوات البحرية الإيرانية، ما دفعها إلى تغيير مسارها بشكل فوري.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن المسؤول الإيراني قال إن السفينة الأمريكية أقدمت على تصرفات وصفها بـ"الاستفزازية" أثناء تحركها في المنطقة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة تلك التصرفات.

وبحسب ما نقلته وكالة "فارس" الرسمية للأنباء، فإن المسؤول الإيراني لم يحدد موعد وقوع الحادثة، مكتفياً بالإشارة إلى أنها جرت مؤخراً.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أكد، في بيان صدر بتاريخ 5 مايو، أنه سيرد "بحزم" على أي سفن تحاول عبور مضيق هرمز عبر مسارات مخالفة للممرات البحرية المفروضة.