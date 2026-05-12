الدوري المصري

الجونة

17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

فاركو

17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

20:00

ليفانتي

الدوري السعودي

النصر

21:00

الهلال

مصراوي يكشف: كم يدفع الأهلي لشراء بيكهام من سيراميكا ؟

كتب : رمضان حسن

10:47 ص 12/05/2026
    أحمد رمضان بيكهام
    أحمد رمضان بيكهام
    أحمد رمضان بيكهام
    أحمد رمضان بيكهام

قرر النادي الأهلي شراء المدافع أحمد رمضان بيكهام نهائيًا من نادي سيراميكا بنهاية الموسم الكروي الحالي في ظل قناعة القائمون علي إدارة ملف الكرة بما قدمه اللاعب مع الفريق.

وكان الأهلي قد حصل علي خدمات بيكهام لمدة موسم من سيراميكا كليوباترا، ورغم أنه لم يحصل علي فرصة المشاركة في المباريات بشكل مستمر إلا أنه نجح في إقناع مسئولو النادي به وأظهر قدراته الحقيقية في مباراة القمة ضد الزمالك وأثبت أن لا غني عنه في القلعة الحمراء مستقبًلا.

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أن محمود الخطيب رئيس النادي قرر التواصل مع محمد أبو العينين مالك نادي سيراميكا للتفاوض حول شراء بيكهام نهائيًا وتوقيع عقد جديد مع اللاعب لمدة 4 مواسم تبدأ من صيف 2026.

وقال المصدر: الأهلي لا يمانع شراء بيكهام مقابل 40 مليون جنيه بجانب لاعب ينتقل لفريق سيراميكا علي سبيل الإعارة وهذا اتفاق داخل القلعة الحمراء في انتظار تنفيذه.

وأوضح : بيكهام يتمنى الاستمرار في الأهلي ويري أنه سيحصل علي فرصة المشاركة المستمرة في المباريات مع المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتعاقد معه النادي لاسيما في ظل اجتهاده الدائم في التدريبات.

إيران تنشر غواصات صغيرة في مضيق هرمز لمواجهة "البوارج المعادية"
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع مع بداية تعاملات الثلاثاء
مأساة سنديون.. تشييع جثامين 3 أطفال وسيدة ضحايا حادث النقل في قليوب- صور
سعر الدولار يتخطى 53 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
حسن الهلالي: "بصرف على شنبي 5 آلاف في الشهر وبعتبره زي ابني"
