قرر النادي الأهلي شراء المدافع أحمد رمضان بيكهام نهائيًا من نادي سيراميكا بنهاية الموسم الكروي الحالي في ظل قناعة القائمون علي إدارة ملف الكرة بما قدمه اللاعب مع الفريق.

وكان الأهلي قد حصل علي خدمات بيكهام لمدة موسم من سيراميكا كليوباترا، ورغم أنه لم يحصل علي فرصة المشاركة في المباريات بشكل مستمر إلا أنه نجح في إقناع مسئولو النادي به وأظهر قدراته الحقيقية في مباراة القمة ضد الزمالك وأثبت أن لا غني عنه في القلعة الحمراء مستقبًلا.

وكشف مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، أن محمود الخطيب رئيس النادي قرر التواصل مع محمد أبو العينين مالك نادي سيراميكا للتفاوض حول شراء بيكهام نهائيًا وتوقيع عقد جديد مع اللاعب لمدة 4 مواسم تبدأ من صيف 2026.

وقال المصدر: الأهلي لا يمانع شراء بيكهام مقابل 40 مليون جنيه بجانب لاعب ينتقل لفريق سيراميكا علي سبيل الإعارة وهذا اتفاق داخل القلعة الحمراء في انتظار تنفيذه.

وأوضح : بيكهام يتمنى الاستمرار في الأهلي ويري أنه سيحصل علي فرصة المشاركة المستمرة في المباريات مع المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتعاقد معه النادي لاسيما في ظل اجتهاده الدائم في التدريبات.

