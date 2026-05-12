طلب نادي البنك الأهلي تمديد إعارة لاعب الوسط أحمد رضا بحيث يقضي موسمًا آخر مع الفريق بناءً علي طلب المدير الفني أيمن الرمادي.

وقال مصدر في نادي البنك لـ"مصراوي": نريد تمديد إعارة أحمد رضا وأخطرنا النادي الأهلي بهذا الأمر وننتظر وصول رد سواء بالموافقة أو الرفض.

أضاف: لدينا معلومات تؤكد أن الأهلي يرغب في استعادة اللاعب في الموسم القادم وترك مصيره للمدرب الأجنبي الجديد لكننا في كل الحالات نريد الاحتفاظ بأحمد رضا موسم جديد بعدما قدم مستوي جيد للغاية.