يبدأ النادي الأهلي فور نهاية الموسم الحالي في تسويق الثلاثي الأجنبي رضا سليم وأشرف داري وجراديشار تمهيدًا لبيعهم أو حتى إعارتهم لأندية أخري وتحقيق أية مكاسب مادية في ظل الاستقرار على عدم عودتهم في الصيف المقبل.

وقال مصدر لـ"مصراوي"، إن النادي الأهلي يريد إفساح المجال أمامه في قائمة اللاعبين الأجانب حتى يتمكن من التعاقد مع ثنائي أجنبي جديد في الموسم المقبل بعد التأكد من رحيل اليو ديانج ويلسن كامويش ، فيما سيستمر أشرف بن شرقي ومحمد علي بن رمضان ويوسف بلعمري فقط.

ويخوض المالي أليو ديانج آخر مبارياته مع الفريق الأحمر ضد المصري البورسعيدي يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

واتفق ديانج مع وليد صلاح الدين مدير الكرة وبعلم سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة علي السفر يوم 22 مايو إلي إسبانيا من أجل إتمام إجراءات انتقاله حرًا إلي نادي فالنسيا الإسباني.

