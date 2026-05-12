تشهد ساحات المحاكم، اليوم الثلاثاء، الموافق الثاني عشر من مايو، عددًا من الجلسات المهمة التي تتصدرها قضايا الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، إلى جانب قضايا جنائية مثيرة، ولعل أبرزها إعادة محاكمة متهمين في قضية فض اعتصام رابعة، ومحاكمة عناصر متهمة بتكوين خلايا إرهابية، إلى جانب قضية "سمسار فيصل" المتهم بتهديد طبيبة بسبب خلاف على عمولة بيع شقة.

محاكمة "خلية ولاية داعش الدلتا"

تستكمل محكمة جنايات مستأنف الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية ولاية داعش الدلتا".

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2023 وحتى أبريل 2024، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها، بينما انضم باقي المتهمين للجماعة مع علمهم بأغراضها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين استخدموا تطبيق "تليجرام" للتواصل بعيدًا عن الرصد الأمني، كما جمعوا معلومات عن أفراد شرطة وخدمات أمنية في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ، إضافة إلى رصد بنوك وكنيسة بمدينة زفتى، تمهيدًا لاستغلال تلك البيانات في تنفيذ أعمال عدائية.

استكمال محاكمة خلية القاهرة الجديدة

وتواصل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية القاهرة الجديدة".

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة محظورة، إلى جانب نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

54 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

كما تنظر الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 54 متهمًا في القضية المعروفة بـ"خلية الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر".

وبحسب أمر الإحالة، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة الهيكل الإداري للجماعة خلال الفترة من 2013 وحتى نوفمبر 2023، فيما وُجه لباقي المتهمين تهم الانضمام والتمويل، مع اتهامات بتوفير أموال لدعم أنشطة الجماعة الإرهابية.

إعادة محاكمة متهمي "فض رابعة"

وفي سياق متصل، تنظر محكمة جنايات مستأنف إرهاب، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، إعادة محاكمة 8 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة.

ويواجه المتهمون اتهامات بتدبير تجمهر مسلح، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار بحق مواطنين ورجال شرطة خلال أحداث الفض.

محاكمة 25 متهمًا في "خلية الظاهر"

وتستكمل الدائرة الثانية إرهاب محاكمة 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الظاهر".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون منذ عام 2019، فيما وُجهت لباقي المتهمين اتهامات بالانضمام وتمويل الإرهاب والمشاركة في أنشطة الجماعة.

"سمسار فيصل" أمام المحكمة بسبب 75 ألف جنيه

وفي قضايا الجنح المثيرة، تبدأ المحكمة المختصة أولى جلسات محاكمة سمسار عقارات متهم بتهديد طبيبة بسبب خلاف على عمولة بيع شقة سكنية.

وذكرت التحقيقات أن الخلاف نشب بسبب مطالبة السمسار بمبلغ 75 ألف جنيه، قبل أن يتطور الأمر إلى تهديد المجني عليها واستعراض القوة للتأثير عليها وإجبارها على تنفيذ مطالبه.

استكمال محاكمة "خلية التجمع الأول"

كما تواصل محكمة الجنايات المنعقدة ببدر محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع الأول".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث تبين أنهم قادوا خلية تتبع تنظيم القاعدة الإرهابية.

