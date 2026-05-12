تعديل اضطراري مفاجئ في طاقم حكام هذه المباراة بالدوري المصري

كتب : محمد خيري

12:23 م 12/05/2026
    الحكم محمد معروف
    الحكم محمود ناجي
    الحكم المصري محمد معروف

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، إجراء تعديل اضطراري على طاقم حكام مباراة فاركو ومودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت وفاركو

ويلتقي فاركو مع مودرن سبورت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المجموعة الثانية الخاصة بمرحلة تحديد الهابطين في الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم المساعد محمد سعيد بدلًا من الحكم الدولي محمود أبو الرجال، بعد تعرض الأخير لوعكة صحية مفاجئة حالت دون مشاركته في إدارة اللقاء.

فاركو مهدد بالهبوط للقسم الثاني

ويدخل مودرن سبورت المباراة محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة، بينما يمتلك فاركو 22 نقطة في المركز الثاني عشر من أصل 14 فريقًا، ليبقى ضمن دائرة الخطر في صراع الهبوط.

"ابعد عن السمسار".. تجار بأسيوط يقدمون نصائح قبل شراء أضحية العيد
