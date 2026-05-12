أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بـ الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، إجراء تعديل اضطراري على طاقم حكام مباراة فاركو ومودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فاركو مع مودرن سبورت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من المجموعة الثانية الخاصة بمرحلة تحديد الهابطين في الدوري المصري الممتاز.

وقررت لجنة الحكام، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الحكم المساعد محمد سعيد بدلًا من الحكم الدولي محمود أبو الرجال، بعد تعرض الأخير لوعكة صحية مفاجئة حالت دون مشاركته في إدارة اللقاء.

ويدخل مودرن سبورت المباراة محتلاً المركز الثامن في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة، بينما يمتلك فاركو 22 نقطة في المركز الثاني عشر من أصل 14 فريقًا، ليبقى ضمن دائرة الخطر في صراع الهبوط.

