مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
21:00

ماميلودي صنداونز

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

1 0
15:00

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 3
17:30

مانشستر سيتي

الدوري الإيطالي

بارما

1 1
15:00

نابولي

الدوري الإيطالي

كومو

- -
20:45

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

"شرط وحيد".. رونالدو يتحدث عن مشاركته في بطولة كأس العالم 2030

كتب : يوسف محمد

06:54 م 12/04/2026
    رونالدو
    رونالدو
    كريستيانو رونالدو (1)
    رونالدو في إعلان جديد لكأس العالم
    كريسيانو رونالدو لاعب النصر السعودي (1)
    كريتسانو رونالدو قبل لقاء إسبانيا في كأس العالم 2018
    كريتسانو رونالدو يقف جانبا أثناء عزف النشيد الوطني لبلاده (3)
    رونالدو
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، عن مستقبله في كرة القدم، مشيرا إلى أنه يمكنه المشاركة في بطولة كأس العالم 2030، بشرط الحفاظ على مستواه من الناحية البدنية والفنية.

ويستعد النجم البرتغالي في الفترة المقبلة، للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

تصريحات رونالدو عن مستقبله في كرة القدم

وكشف رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية، أكد النجم البرتغالي أنه لا يستبعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2030، بشرط الحفاظ على مستواه من الناحية البدنية والفنية.

وأشار صاحب الـ41 عاما، أنه حال استمر في التسجيل بمعدل ثابت كل أسبوع، فأنه لا يستبعد مواصلة اللعب لسنوات إضافية، خاصة على المستوى الدولي رفقة منتخب البرتغال.

مجموعة البرتغال في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الـ11 ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "الكونغو الديمقراطية، أوزباكستان وكولومبيا".

وتقام النسخة المقبلة في كأس العالم، في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

كريستيانو رونالدو الدوري السعودي كأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو اقتحام محل يشعل الجدل في كفر الشيخ والتحقيقات تكشف الكواليس
هبوط أرضي مفاجئ بقرية دفنو في الفيوم بسبب تريلا
بعد إعلان ترامب حصاره.. الحرس الثوري يتوعد بضرب السفن العسكرية بمضيق هرمز
روبرتسون يكشف سبب رحيله عن ليفربول وموقفه من العروض
بعد قرار ترامب بحصاره.. سي إن إن: إيران تسيطر على مضيق هرمز
إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

