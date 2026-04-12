تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، عن مستقبله في كرة القدم، مشيرا إلى أنه يمكنه المشاركة في بطولة كأس العالم 2030، بشرط الحفاظ على مستواه من الناحية البدنية والفنية.

ويستعد النجم البرتغالي في الفترة المقبلة، للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

تصريحات رونالدو عن مستقبله في كرة القدم

وكشف رونالدو في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم" السعودية، أكد النجم البرتغالي أنه لا يستبعد المشاركة في بطولة كأس العالم 2030، بشرط الحفاظ على مستواه من الناحية البدنية والفنية.

وأشار صاحب الـ41 عاما، أنه حال استمر في التسجيل بمعدل ثابت كل أسبوع، فأنه لا يستبعد مواصلة اللعب لسنوات إضافية، خاصة على المستوى الدولي رفقة منتخب البرتغال.

مجموعة البرتغال في كأس العالم 2026

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الـ11 ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "الكونغو الديمقراطية، أوزباكستان وكولومبيا".

وتقام النسخة المقبلة في كأس العالم، في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو 2026 حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

