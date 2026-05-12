الصور الأولى من جنازة الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة

كتب : منال الجيوشي

12:48 م 12/05/2026
    جنازة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (2)
    حضور الجنازة
    جنازة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة (3)
    جانب من جنازة الفنان الراحل
    جنازة ابو زهرة

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل، جثمان الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، لمسجد الشرطة بالشيخ زايد، لأداء صلاة الجنازة عليه.

وتنفيذا لوصية الفنان الراحل عبدالرحمن أبو زهرة، مر جثمانه من أمام مسجد الحسين والمسرح القومي بالعتبة.

وفاة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة

ورحل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة عن عالمنا، مساء أمس الإثنين، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 92 عاما.

أبرز أعمال عبدالرحمن أبو زهرة

ومن أبرز أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة "أرض الخوف"، "لن أعيش في جلباب أبي"، "الملك الأسد"، "عمر بن عبدالعزيز" وغيرها من الأعمال المميزة في السينما والمسرح والتليفزيون.

