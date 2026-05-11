"مفيش دعوات".. مصدر بنادي الزمالك يكشف لمصراوي أسعار تذاكر نهائي الكونفدرالية

كتب : محمد خيري

02:51 ص 11/05/2026
أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء قرر إلغاء جميع الدعوات المجانية الخاصة بمباراة الفريق أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أسعار تذاكر مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في إياب نهائي الكونفدرالية

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أن شراء التذاكر سيكون فقط عبر موقع "تذكرتي"، وذلك في إطار تنظيم عملية دخول الجماهير للقاء المرتقب أمام بطل الجزائر.

وأضاف: "المقصورة الرئيسية، 2000 جنيه، الدرجة الأولى، 750 جنيه، الدرجة الثانية، 200 جنيه والدرجة الثالثة 75 جنيهًا".

نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك واتحاد العاصمة

وتلقى نادي الزمالك الهزيمة في مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب 5 جويلية بالجزائر.

ومن المقرر إقامة مباراة العودة بين الفريقين، يوم 16 مايو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك واتحاد العاصمة نهائي كأس الكونفدرالية أسعار تذاكر نهائي الكونفدرالية

وزير التعليم: التكنولوجيا وحدها لا تصنع التغيير.. والمعلم هو أساس التطوير
تصدر عربيًا.. عمرو دياب يصعد للمركز 151 عالميا ويقتحم قائمة أقوى الفنانين
رحلة علاج وأمل.. كيف غيرت جمعية أورام كفر الشيخ حياة المرضى؟ (فيديو وصور)
لو عايز تسافر تدرس في روسيا.. إليك ملف كامل بالقواعد والجامعات المعتمدة
4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
