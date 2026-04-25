الدوري الإسباني

أوساسونا

19:30

اشبيلية

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

17:00

ليدز يونايتد

الدوري الإيطالي

تورينو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ميلان

21:45

يوفنتوس

تغييرات مرتقبة في قائمة منتخب مصر قبل كأس العالم2026.. ما هي؟

كتب : نهي خورشيد

11:28 م 25/04/2026
  • عرض 13 صورة
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمد حمدي لاعب بيراميدز والمعار من إنبي أصبح ضمن دائرة اهتمامات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن، استعداداً لبطولة كأس العالم 2026.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الجهاز الفني يواصل متابعة اللاعب عن قرب خلال الفترة المقبلة في ظل الرغبة في تقييم مستواه بشكل مستمر، مع إمكانية الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر إلى جانب أحمد فتوح حال استمرار تألقه.

مفاجآت في حراسة مرمى منتخب مصر بـ كأس العالم2026

وفي سياق متصل، أشار الغندور إلى أن الجهاز الفني للمنتخب استقر مبدئياً على استبعاد أحمد الشناوي حارس بيراميدز من حساباته في القائمة النهائية لكأس العالم، معتبراً أن مستواه الحالي لا يتماشى مع الحراس الذين تم الاعتماد عليهم في المعسكر الأخير.

وأضاف أن الجهاز الفني يميل للاعتماد على محمد علاء حارس الجونة بدلاً من الشناوي في ظل قناعة فنية بإمكاناته.

موقف حراس مرمى منتخب مصر في كأس العالم

كما لفت إلى أن هناك استقراراً داخل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وبمشاركة مدرب الحراس سعفان الصغير، على تواجد كل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير، إضافة إلى المهدي سليمان حال استمرار مشاركته مع الزمالك إلى جانب محمد علاء ضمن القائمة المحتملة لحراسة مرمى المنتخب في المونديال.

