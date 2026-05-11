أكد خالد جاد الله نجم الأهلي السابق، أن الزمالك قدم أداءً جيداً أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية رغم الخسارة بهدف دون رد.

خالد جاد الله يشيد بأداء الزمالك ضد اتحاد العاصمة

وقال جاد الله في تصريحات تلفزيونية إن الزمالك كان الطرف الأفضل دفاعياً وهجومياً خلال المباراة، لكنه لم يستغل الفرص التي سنحت له بالشكل المطلوب.

وأضاف أن المشكلة الأساسية داخل الفريق تكمن في الأخطاء الفردية للاعبين، مؤكداً أن تلك الأخطاء تؤثر بصورة كبيرة على نتائج الفريق أكثر من قوة المنافس نفسه.

نجم الأهلي يعترض على احتساب ركلة جزاء ضد الزمالك في مواجهة اتحاد العاصمة

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن الكرة المشتركة بين حسام عبد المجيد ومهاجم اتحاد العاصمة لا تستحق احتساب ركلة جزاء، معتبراً أن الحكم ظلم الزمالك في هذه اللقطة.

وشدد على أن حظوظ الزمالك ما زالت قائمة بقوة في مباراة العودة لكنه طالب الجهاز الفني بضرورة التعامل بحزم مع الأخطاء الفردية، مؤكداً أن اللاعب الذي يكرر أخطاءه يجب استبعاده من التشكيل.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن غياب حسام عبد المجيد عن مباراة الإياب قد يكون الأفضل للفريق وللاعب نفسه، خوفاً من تكرار الأخطاء تحت ضغط المباراة.

