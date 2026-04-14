اقتراح فيفا يثير الجدل.. هل تنضم إيطاليا لمجموعة مصر في المونديال؟

تتواصل حالة الغموض بشأن موقف منتخب إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في ظل التطورات السياسية الحالية، وهو ما فتح الباب أمام سيناريوهات بديلة يدرسها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخب مصر ومنتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا.

اقتراح الاتحاد الدولي حال انسحاب إيران

ووفقًا لتقارير صحفية عالمية، يدرس "فيفا" خطة بديلة حال انسحاب إيران، تتمثل في إقامة دورة رباعية تضم أربعة منتخبات، بواقع فريقين من أوروبا وفريقين من آسيا، من بين أعلى المنتخبات تصنيفًا التي لم تتأهل للمونديال.

وفي هذا السياق، قد تحصل منتخب إيطاليا على فرصة جديدة، رغم فشلها في التأهل للمرة الثالثة على التوالي، بعد خسارتها في الملحق الأوروبي أمام منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح.

وأشارت إذاعة "مونت كارلو" إلى أن إيطاليا، إلى جانب منتخب الدنمارك، قد تشارك في الدورة المقترحة عن قارة أوروبا، بينما تمثل آسيا منتخبات مثل منتخب الإمارات وأحد المنتخبات الأعلى تصنيفًا.

وتبقى هذه السيناريوهات مرهونة بالقرار النهائي بشأن مشاركة منتخب إيران، والذي سيحدد بشكل كبير ملامح المجموعة السابعة وإمكانية انضمام منتخب جديد لمنافسة منتخب مصر في البطولة.