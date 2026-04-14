مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

اتلتيكو مدريد

- -
21:00

برشلونة

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
21:00

باريس سان جيرمان

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

إعلان

اقتراح فيفا يثير الجدل.. هل تنضم إيطاليا لمجموعة مصر في المونديال؟

كتب : محمد خيري

09:00 ص 14/04/2026

كأس العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تتواصل حالة الغموض بشأن موقف منتخب إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في ظل التطورات السياسية الحالية، وهو ما فتح الباب أمام سيناريوهات بديلة يدرسها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخب مصر ومنتخب بلجيكا ومنتخب نيوزيلندا.

اقتراح الاتحاد الدولي حال انسحاب إيران

ووفقًا لتقارير صحفية عالمية، يدرس "فيفا" خطة بديلة حال انسحاب إيران، تتمثل في إقامة دورة رباعية تضم أربعة منتخبات، بواقع فريقين من أوروبا وفريقين من آسيا، من بين أعلى المنتخبات تصنيفًا التي لم تتأهل للمونديال.

وفي هذا السياق، قد تحصل منتخب إيطاليا على فرصة جديدة، رغم فشلها في التأهل للمرة الثالثة على التوالي، بعد خسارتها في الملحق الأوروبي أمام منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح.

وأشارت إذاعة "مونت كارلو" إلى أن إيطاليا، إلى جانب منتخب الدنمارك، قد تشارك في الدورة المقترحة عن قارة أوروبا، بينما تمثل آسيا منتخبات مثل منتخب الإمارات وأحد المنتخبات الأعلى تصنيفًا.

وتبقى هذه السيناريوهات مرهونة بالقرار النهائي بشأن مشاركة منتخب إيران، والذي سيحدد بشكل كبير ملامح المجموعة السابعة وإمكانية انضمام منتخب جديد لمنافسة منتخب مصر في البطولة.

كأس العالم منتخب مصر منتخب إيطاليا إيران فيفا

أحدث الموضوعات

حصيلة مأساوية في شم النسيم.. 9 ضحايا بينهم أطفال وطلاب بالمحافظات (صور)
أخبار المحافظات

إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن
شئون عربية و دولية

اقتراح فيفا يثير الجدل.. هل تنضم إيطاليا لمجموعة مصر في المونديال؟
رياضة محلية

نجوم الفن يستمتعون بـ شم النسيم ويهنئون الأقباط بمناسبة عيد القيامة
زووم

"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

