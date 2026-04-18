كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن عادة خاصة مع شقيقه التوأم إبراهيم حسن رفقة والدتهم قبل وفاتها.

حسام حسن يكشف تفاصيل مؤثرة عن علاقته بوالدته

وقال حسام حسن خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة":"في حاجة كمان بالنسبة لماما الله يرحمها، أنا وإبراهيم كنا وإحنا صغيرين متعودين ما نعرفش ننام غير جنبها واحد على يمينها وواحد على شمالها".

وأضاف:"ما كناش نقدر ننام غير وإحنا في حضنها، على فكرة لحد ما لعبنا كأس العالم كنا كده.".

وتابع مدرب منتخب مصر:"كانت لازم تاخدنا في حضنها وننام، وواحد ينام على إيدها دي وواحد على إيدها التانية".

وأتم تصريحاته قائلاً:"وحتى لما كبرنا ووصلنا سن 23 سنة وكنا في كأس العالم، برضه كان الوضع كده، كنا جنبها على طول".

