ماذا قال معتمد جمال عن إلغاء هدف الزمالك وطرد بنتايج ومباراة العودة؟

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، قيام مسؤولي القلعة البيضاء بتحركات خلال الساعات الماضية للتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الاستفسار عن الموعد النهائي الخاص بسداد المستحقات المتعلقة بقضايا إيقاف القيد التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية.

هل انتهت المهلة المحددة للزمالك لإنهاء أزمة إيقاف القيد؟

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن تحرك الزمالك جاء بهدف التأكد من وجود أي خطابات رسمية واردة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن المهلة المحددة لإنهاء الملف، في ظل حالة من التضارب حول الموعد النهائي ما بين 31 مايو الجاري أو امتداد المهلة حتى الأول من يوليو المقبل.

الزمالك ينتظر رد اتحاد الكرة الرسمي

ويترقب مسؤولو الزمالك خلال الساعات المقبلة الرد الرسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم الجدل الدائر حول الموعد النهائي.

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتلقى الزمالك الهزيمة من اتحاد العاصمة بهدف دون من ركلة جزاء، ويستعد لمباراة العودة في القاهرة يوم السبت المقبل.

اقرأ أيضًا:

"دراما وطرد".. ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بنهائي الكونفدرالية

كيف فاز اتحاد العاصمة على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية؟ (تحليل)



