كشف الإعلامي جمال الغندور نقلاً عن مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة الكرة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، مؤكداً عدم وجود مفاوضات رسمية مباشرة مع اللاعب خلال الفترة الحالية.

الأهلي يخطط للتعاقد مع مهاجم أجنبي

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي يركز حالياً على التعاقد مع مهاجم أجنبي يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لقيادة الخط الأمامي للفريق لعدة سنوات مقبلة مع مراعاة عامل السن والقدرات الفنية، ليكون بنفس التأثير الذي يقدمه الفلسطيني وسام أبو علي.

موقف وكيل فيستون ماييلي من التعاقد مع الأهلي

وأشار إلى أن ماييلي ووكيله أبديا ترحيباً كبيراً بفكرة الانتقال إلى القلعة الحمراء، كما يمارسان ضغوطاً من أجل إتمام الصفقة إلا أن إدارة الأهلي لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن بشأن التعاقد مع اللاعب.

نتيجة مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

وفاز نادي بيراميدز على نادي زد في مباراة نهائي كأس مصر التي أقيمت اليوم.

وسجل بيراميدز هدفين مقابل هدف لنادي زد، سجل أهداف السماوي كريم حافظ وماييلي وسجل هدف زد رأفت خليل.

