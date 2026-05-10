نفى مصدر داخل النادي الأهلي، ما تم تداوله خلال الساعات الماضية، بشأن رحيل مؤمن زكريا عن منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وترددت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية، حول اتخاذ مجلس إدارة المارد الأحمر، قرارا برحيل مؤمن زكريا، عن منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

حقيقة رحيل مؤمن زكريا عن منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالأهلي

وقال مصدر لمصراوي: "ما أثير خلال الساعات الماضية، بِأن رحيل مؤمن زكريا عن منصبة في قطاع الناشئين بنهاية الموسم غير صحيح".

وأضاف: "محمد يوسف المدير الرياضي سلم القائمين علي ملف كرة القدم بالنادي، تقريرا شاملا يخص كل ما يتعلق بقطاع الكرة بالنادي، تمهيدا لإجراء تعديلات وفقا لما يراه مسئولو النادي خلال الموسم المقبل 2026-2027".

واختتم المصدر تصريحاته: "هذا الإجراء طبيعي ومتبع قبل بداية كل موسم، لكن لن يتم المساس بمؤمن زكريا وسيظل في منصبة بالنادي كما هو، إلا إذا قرر هو إنهاء علاقته بالأحمر".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم 20 مايو الجاري، في الجولة الختامية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام المصري، يوم 20 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

