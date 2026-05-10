أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء محمد أحمد خير الله كبير الياوران لحضور المباراة النهائية لكأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي في ستاد القاهرة الدولي وتسليم الكأس للفريق الفائز.

ويلتقي نادي بيراميدز مع نظيره زد إف سي فى مباراة نهائي كأس مصر للمرة الثانية، فى تكرار لسيناريو نهائي النسخة قبل الماضية والتي حقق فيها بيراميدز الفوز بهدف الكونغولي فيستون ماييلي ليتوج بأولى بطولاته، ويسعى حاليا للفوز بثاني بطولاته في كأس مصر على حساب نفس المنافس.

تتويج بيراميدز بكأس مصر في النسخة قبل الماضية كان بداية النادي السماوي فى حصد الألقاب، والذي حقق فيها أولى بطولاته على الإطلاق، قبل أن يواصل إنجازاته تحت قيادة الإدارة الحالية برئاسة ممدوح عيد ويحصد البطولة القارية الأكبر دوري أبطال أفريقيا ثم كأس السوبر الأفريقي، وأكمل سلسلة الإنجازات وحقق كأس القارات الثلاث من الفيفا.