إعلان

موسى يشيد بجولة ماكرون في الإسكندرية: حديث العالم وصورة أمن وأمان لمصر

كتب : داليا الظنيني

09:34 م 10/05/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بفيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يجري صباحًا في شوارع الإسكندرية، واصفًا إياه برسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وأوضح موسى خلال برنامجه على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الفرنسي كان يمشي ويسلم على الناس ويلتقط صور السيلفي على الكورنيش، وكثير من المواطنين لم يعرفوا أنه الرئيس إلا بعد انتشار الفيديوهات.

وأشار إلى أن الشباب والفتيات كانوا سعداء بالتقاط الصور مع الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي خلال جولتهما المسائية في قلعة قايتباي بالإسكندرية.

ولفت إلى أن "ماكرون كان مبسوط في زيارته للقاهرة، زي ما شفناه في جولته بخان الخليلي أبريل الماضي، وده مشهد رائع وقوي جدًا".

وأكد أن ما حدث هو رسالة محبة وسلام وأمان للعالم كله تابعها الجميع، وتعكس العلاقة الكبيرة التي تجمع الرئيس السيسي بماكرون.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن جولة ماكرون وتناوله العشاء مع السيسي بأحد مطاعم الإسكندرية تُعتبر "دعاية لمصر بعشرات الملايين من الدولارات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جولة ماكرون أحمد موسى الإسكندرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
سينما

تركي آل الشيخ: إيرادات فيلم برشامة بلغت 35 مليون ريال بعد 6 أسابيع من عرضه
الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
"على رأسهم الخطيب".. نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في شقيقة المستشار
رياضة محلية

"على رأسهم الخطيب".. نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء في شقيقة المستشار
الرئيس السيسي من القيادة الاستراتيجية: مصر تواصل دعم وحدة الصف العربي وترسيخ
أخبار مصر

الرئيس السيسي من القيادة الاستراتيجية: مصر تواصل دعم وحدة الصف العربي وترسيخ
بسبب "تاتو الأسد".. لقاء الخميسي تثير الجدل في الجيم (فيديو وصور)
زووم

بسبب "تاتو الأسد".. لقاء الخميسي تثير الجدل في الجيم (فيديو وصور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

جاهزية وكفاءة.. تفاصيل جولة الرئيس السيسي في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
"الأتوبيس اتقلب من فوق الكوبري".. 13 مصابا في حادث مروع بالخليفة
مي عبدالحميد: مليون و40 ألف شقة لمنخفضي الدخل.. و32 ألفاً لمتوسطي الدخل منذ 2014
حزب الله يستهدف منصة قبة حديدية في موقع جلّ العلام.. فيديو