أشاد الإعلامي أحمد موسى، بفيديو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يجري صباحًا في شوارع الإسكندرية، واصفًا إياه برسالة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان.

وأوضح موسى خلال برنامجه على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس الفرنسي كان يمشي ويسلم على الناس ويلتقط صور السيلفي على الكورنيش، وكثير من المواطنين لم يعرفوا أنه الرئيس إلا بعد انتشار الفيديوهات.

وأشار إلى أن الشباب والفتيات كانوا سعداء بالتقاط الصور مع الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي خلال جولتهما المسائية في قلعة قايتباي بالإسكندرية.

ولفت إلى أن "ماكرون كان مبسوط في زيارته للقاهرة، زي ما شفناه في جولته بخان الخليلي أبريل الماضي، وده مشهد رائع وقوي جدًا".

وأكد أن ما حدث هو رسالة محبة وسلام وأمان للعالم كله تابعها الجميع، وتعكس العلاقة الكبيرة التي تجمع الرئيس السيسي بماكرون.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن جولة ماكرون وتناوله العشاء مع السيسي بأحد مطاعم الإسكندرية تُعتبر "دعاية لمصر بعشرات الملايين من الدولارات".