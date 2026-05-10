"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر

وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز منذ قليل، إلى ستاد القاهرة الدولي استعدادا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام زد.

موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر

ويلاقي نادي زد نظيره بيراميدز اليوم الأحد الموافق 10 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

ألقاب بيراميدز في بطولة كأس مصر

ويطمح نادي بيراميدز إلى حصد اللقب الثاني في تاريخه ببطولة كأس مصر، حيث سبق وتوج باللقب في نسخة واحدة من قبل موسم 2023-2024.

وكان بيراميدز تأهل إلى نهائي البطولة، بعدما تخطى في نصف النهائي نظيره إنبي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

وفي المقابل تأهل زد لنهائي النسخة الحالية من بطولة كأس مصر 2025-2026، بعدما تخطى فريق طلائع الجيش في نصف النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

رقم تاريخي ينتظر بيراميدز في بطولة كأس مصر موسم 2025-2026

وينتظر بيراميدز تحقيق رقما تاريخيا، في مباراة زد اليوم، حيث لم يتلق الفريق أي هدف في البطولة حتى الآن، حال تمكن من الفوز والخروج بشباك نظيفة اليوم، سيصبح ثالث فريق يتوج باللقب دون أي يدخل مرماه أي هدف.

أقرأ أيضًا:

"لقب وحيد".. ماذا يفعل بيراميدز في المباريات النهائية ببطولة كأس مصر؟

"يعادل الأهلي والزمالك".. بيراميدز على موعد مع رقم تاريخي في بطولة كأس مصر