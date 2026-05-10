"الجالية الجزائر كبيرة أوي".. تعليق ساخر من الغندور على ما حدث في مباراة

أكد باسم مرسي، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق الزمالك قادر على تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات باسم مرسي

وخلال تصريحاته لبرنامج “الكلاسيكو”، قال باسم مرسي إن هناك أحاديث سمعها حول وجود تبرعات من أحد رجال الأعمال للاعبي سيراميكا من أجل تحفيزهم للفوز على الزمالك، مؤكدًا: "الناس اللي بتتبرع للاعبي سيراميكا يخفوا شوية قبل ماتش الزمالك.. الكلام ده سمعته بودني، وماتش سيراميكا صعب بس الزمالك يكسب".

وأضاف أن مواجهة الزمالك أمام سيراميكا لن تكون سهلة، لكن الفريق الأبيض يمتلك القدرة على حسم اللقاء والتتويج باللقب.

وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى حديثه عن إدارة سيراميكا، قائلًا إن رئيس النادي ينتمي للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه في حال إعلان مكافآت للاعبين فهذا أمر طبيعي في كرة القدم ولا يثير الدهشة.

كما أشار إلى وجود ما وصفه بـ"مؤامرات وضغوط إعلامية" على الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يتعرض لمحاولات تأثير خارج الملعب حسب رؤيته.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري، في الجولة الختامية من الدوري المصري الممتاز، حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى نقطة واحدة فقط لحسم لقب البطولة بشكل رسمي.

اقرأ أيضا:

اعتبروني رجل فقد عقله.. ميدو يثير الجدل بعد خسارة الزمالك

أول تحرك من الزمالك ضد حكم نهائي الكونفدرالية بعد الخسارة من اتحاد العاصمة