الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
19:00

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

أتالانتا

باسم مرسي يثير الجدل: سمعت "بودني" مكافأة أحد رجال الأعمال للاعبي سيراميكا

كتب : محمد خيري

01:06 م 10/05/2026
    لاعبو سيراميكا كليوباترا يدعمون إسلام عيسى بهذه الطريقة
    مباراة الأهلي ضد سيراميكا
    فريق سيراميكا كليوباترا
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4) (1)
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (4)
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (1)
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (5)
    خلال مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك (2) (1)
    سيراميكا كليوباترا

أكد باسم مرسي، نجم الكرة المصرية السابق، أن فريق الزمالك قادر على تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات باسم مرسي

وخلال تصريحاته لبرنامج “الكلاسيكو”، قال باسم مرسي إن هناك أحاديث سمعها حول وجود تبرعات من أحد رجال الأعمال للاعبي سيراميكا من أجل تحفيزهم للفوز على الزمالك، مؤكدًا: "الناس اللي بتتبرع للاعبي سيراميكا يخفوا شوية قبل ماتش الزمالك.. الكلام ده سمعته بودني، وماتش سيراميكا صعب بس الزمالك يكسب".

وأضاف أن مواجهة الزمالك أمام سيراميكا لن تكون سهلة، لكن الفريق الأبيض يمتلك القدرة على حسم اللقاء والتتويج باللقب.

وتطرق لاعب الزمالك السابق إلى حديثه عن إدارة سيراميكا، قائلًا إن رئيس النادي ينتمي للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه في حال إعلان مكافآت للاعبين فهذا أمر طبيعي في كرة القدم ولا يثير الدهشة.

كما أشار إلى وجود ما وصفه بـ"مؤامرات وضغوط إعلامية" على الزمالك خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق يتعرض لمحاولات تأثير خارج الملعب حسب رؤيته.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو الجاري، في الجولة الختامية من الدوري المصري الممتاز، حيث يحتاج الفريق الأبيض إلى نقطة واحدة فقط لحسم لقب البطولة بشكل رسمي.

بينها مشروعات طرق وسكك حديد.. مدبولي يصدر 8 قرارات مهمة
مفاجأة.. الإغلاق المبكر لم يخفض استهلاك الطاقة إلا بأقل من 0.5%
شمس الكويتية عن شيرين عبدالوهاب: "محتاجة معجزة عشان ترجع لطبيعتها"
تمارين ضغط في الشارع.. ماكرون يشارك شباب الإسكندرية ممارسة الرياضة- فيديو
أبرزهم "الششتاوي".. قرار عاجل من القضاء برفع 4 أسماء من قوائم الإرهاب|
