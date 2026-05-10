يعود المغربي يوسف بلعمري الظهير الأيسر للنادي الأهلي، للظهور في قائمة فريقه لمباراة المصري البورسعيدي التي تقام يوم 20 مايو الجاري في ختام مسابقة الدوري الممتاز.

وعاني بلعمري مؤخرًا من الإصابة بمزق في العضلة الضامة تسبب في غيابه عن تدريبات ومباريات الأهلي، ليحل بدلا منه أحمد نبيل كوكا الذي شارك أساسيًا في المواجهات الماضية.

وقال مصدر في الأهلي لـ"مصراوي"، إن بلعمري سيتواجد في قائمة فريقه لكن قرار مشاركته في مباراة المصري غير محسوم حتى الآن.

ويغيب أحمد نبيل كوكا عن مباراة المصري بسبب الإيقاف بعد تراكم الإنذارات، وهو ما قد يجعل الجهاز الفني يستعين باللاعب محمد شكري لقيادة الجبهة اليسري.