الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

22:00

جيرونا

الدوري السعودي

نادي نيوم

19:50

الشباب

الدوري السعودي

التعاون

21:00

أهلي جدة

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد خسارة ذهاب نهائي الكونفيدرالية

كتب : نهي خورشيد

08:25 م 10/05/2026

بعثة الزمالك

عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة طيران استغرقت نحو أربع ساعات، انطلقت من مطار هواري بومدين بالجزائر.

وكان الزمالك تعرض للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر مساء أمس السبت.

موعد إياب نهائي الكونفيدرالية

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لخوض مواجهة الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك بعثة الزمالك نهائي الكونفيدرالية اتحاد العاصمة

4 علامات تشير إلى إصابتك بفقر الدم.. انتبه جيدًا
