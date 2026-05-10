عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من الجزائر عقب خوض مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووصلت البعثة إلى مطار القاهرة الدولي بعد رحلة طيران استغرقت نحو أربع ساعات، انطلقت من مطار هواري بومدين بالجزائر.

وكان الزمالك تعرض للخسارة بهدف دون رد أمام اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب التي أقيمت بالجزائر مساء أمس السبت.

موعد إياب نهائي الكونفيدرالية

ويستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لخوض مواجهة الإياب يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.