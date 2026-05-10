دعاية بلميار دولار.. محمد علي خير عن فيديو تريض ماكرون بشوارع الإسكندرية

كتب : حسن مرسي

09:33 م 10/05/2026

الإعلامي محمد علي خير

علق الإعلامي محمد علي خير، خلال برنامج "المصري أفندي" عبر فضائية "الشمس"، على جولة الرئيس الفرنسي ماكرون بالإسكندرية، واصفًا إياها بصورة تستحق أن تبدأ بها الحلقة.

وأوضح خير أن ماكرون فاجأه بطلبه التمشية والجري في شارع خالد بن الوليد بمنطقة سيدي بشر المزدحمة، رغم كونه رئيس دولة نووية من القوى الخمسة بمجلس الأمن.

وأشار إلى أن الأمن المصري تمكن من تأمين ماكرون داخل هذا الشارع الضيق والمزدحم، وهو المشهد الذي يدعو للفخر ويظهر مصر آمنة ومطمئنة.

ولفت إلى أن "لما ماكرون زار أمريكا لقى نفسه واقف وعمال يقولهم أعدي قالوله لأ إجراءات أمنية، لكن في إسكندرية ماشي والتكاتك معدية جنبه".

وأكد أن فيديو ماكرون وهو يجري ويلتقط الصور مع المواطنين يعتبر دعاية لمصر بمليار دولار، ويجب على الحكومة تعميمه عالميًا لجذب السياحة.

وشدد الإعلامي محمد علي خير على أن هذه الصورة كافية لتغيير صورة مصر بالخارج وزيادة عدد السياح المستهدف 21 مليون سائح هذا العام.

ماكرون الإسكندرية محمد علي خير

