ينتظر عشاق السينما خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عرض فيلم "أسد" بالسينمات بطولة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنان محمد رمضان في تعاونه الأول مع المخرج العالمي محمد دياب بأحد أضخم إنتاجات السينما المصرية هذا العام.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم تسمية اسم حيوان بعنوان فيلم سينمائي، إذ تصدر عدد من أسماء الحيوانات عناوين أعمال سينمائية حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين الجماهيري والنقدي.

ويأتي تسمية الأفلام بأسماء الحيوانات، نظرا لتشابهها في العديد من الصفات مع بطل العمل، منها الجرأة والشجاعة والحكمة، ومنها ما يتم استغلاله في أعمال تخص السحر والشعوذة.

ونقدم لكم في هذا التقرير أفلام تصدرت عناوينها أسماء حيوانات:

الفيل الأزرق

يعد فيلم الفيل الأزرق هو من أشهر الأفلام التي تصدر عنوانها اسم حيوان، وتدور أحداث الفيلم حول مخدر يطلق عليه "الفيل الأزرق"، ليدخل بطل الفيلم من خلالها في عالم من السحر والغموض، وحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا في شباك التذاكر المصري بإيرادات بلغت 35 مليون جنيه، وشارك ببطولة الفيلم نخبة من ألمع النجوم هم كريم عبد العزيز، نيللي كريم، خالد الصاوي، لبلبة، شيرين رضا، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

النمر الأسود

عرض الفيلم تجاريا عام 1984 بطولة النجم الراحل أحمد زكي، وتدور أحداث الفيلم حول محمد حسن الذي يقرر السفر إلى ألمانيا للعمل، ويقابل هناك ملاكم متقاعد يدعى كوستا يشرف على تدريبه، ليتم إطلاق عليه لقب "النمر الأسود" نظرا لشراسته وخفة حركته، وأصبح الفيلم من علامات السينما المصرية.

القرد بيتكلم

عرض الفيلم عام 2017، وتدور أحداثه حول ساحرين شقيقين وهما طه ورشاد الشناوي (أحمد الفيشاوي) و(عمرو واكد)، يحضران خدعة سحرية قادرة على إطلاق سراح والدهما البريء من السجن، وارتبط حيوان القرد بعنوان الفيلم حتى ان تم استخدامه كنوع من أنواع الدعايا، وشارك ببطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، عمرو واكد، ريهام حجاج، سيد رجب، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

النمر والأنثى

عرض الفيلم عام 1987، بطولة الزعيم عادل إمام، تدور أحداث الفيلم حول الضابط وحيد الذي يتم تكليفه بانتحال شخصية للدخول وسط عصابة أكبر تجار مخدرات، ويستعين بفتاة الليل التائبة نعيمة، لتنتحل شخصية ابنة التاجر المختفية منذ فترة طويلة، ليصدقهم التاجر ويجعلهم يقيموا بمنزله، قبل أن تكتشف شقيقته، حقيقة وحيد ونعيمة، لتتصاعد الأحداث.

النعامة والطاووس

الفيلم إنتاج 2002، تدور أحداثه حول سميرة وحمدي متزوجان زيجة تقليدية ولا يحصل كل منهما على اﻹشباع الجنسي الذي يرضيهما بسبب مشاكل متجذرة معهما منذ الصغر، وتجد سميرة أن الحل لمشكلتهما هى التردد على عيادة الدكتورة (فاطمة) طبيبة الأمراض النفسية، وتنجح الطبيبة فى إقناع الزوج هو اﻵخر في محاولة لحل مشاكلهما الجنسية، وشارك ببطولة الفيلم كل من مصطفى شعبان، بسمة، لبلبة، خالد صالح، كارولين خليل، قصة وسيناريو وحوار صلاح أبو سيف ولينين الرملي، إخراج محمد صلاح أبو سيف

أسد

تدور أحداث فيلم أسد في مصر في القرن الـ19، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبة متمردة، ويركز العمل على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حب ممنوع - بينه وبين امرأة حرة - شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة. معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد.

يشارك ببطولة الفيلم كل من محمد رمضان، عمرو القاضي، رزان جمال، ماجدالكدواني، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد داش، تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، إخراج محمد دياب.

اقرأ أيضا:

مع "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ.. حقيقة صورة منسوبة لـ هاني شاكر

الفيديو- بعد منعه من الدخول.. ممثل يتسبب في أزمة بعزاء هاني شاكر