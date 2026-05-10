السيسي لماكرون: أهلاً بكم ضيفًا عزيزًا في الإسكندرية عروس المتوسط

كتب : محمد أبو بكر

12:23 م 10/05/2026

السيسي وما كرون

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مدينة الإسكندرية.

وقال الرئيس السيسي، عبر منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، الأحد: “صديقي الرئيس ماكرون، أهلاً ومرحبًا بكم ضيفًا عزيزًا في الإسكندرية عروس البحر المتوسط”.

السيسى يشهد افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بحضور ماكرون

وشهد أمس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، بمدينة برج العرب الجديدة، بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

السيسي يصطحب ماكرون في جولة على الممشى السياحي بكورنيش الإسكندرية

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، جولة تفقدية بمدينة الإسكندرية، اصطحب خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور، إلى جانب لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية.

عمرو دياب وأحمد سعد يشعلان حفل زفاف ابنة باسل سماقية أمام الأهرامات
