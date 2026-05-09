الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

0 0
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

0 3
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

0 1
21:45

يوفنتوس

ملخص شوط الزمالك واتحاد العاصمة الأول في نهائي الكونفدرالية الإفريقية

كتب : نهي خورشيد

10:57 م 09/05/2026 تعديل في 11:03 م
انتهى الشوط الأول من مواجهة الزمالك واتحاد العاصمة بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة المقامة حالياً على استاد 5 يوليو ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

أحداث شوط الزمالك واتحاد العاصمة الأول

وشهدت الدقائق الأولى انطلاقة هجومية من جانب أصحاب الأرض، بعدما سدد حسين دهيري كرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة لكنها مرت بعيدة عن مرمى الزمالك.

ورد الزمالك سريعاً بفرصة خطيرة في الدقيقة السادسة، بعدما أرسل عدي الدباغ كرة عرضية قابلها شيكو بانزا بلمسة داخل المنطقة إلا أن الحارس أسامة بنبوط نجح في التصدي لها.

وواصل اتحاد العاصمة محاولاته الهجومية، إذ سدد زكريا دراوي كرة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 لكن دفاع الزمالك تدخل وأبعد الخطورة، قبل أن يعود اللاعب نفسه بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 22 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 24، حاول الزمالك تهديد مرمى الفريق الجزائري بعد تمريرة من آدم كايد وصلت إلى عدي الدباغ الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء إلا أن الكرة علت العارضة.

وعاد الدباغ للظهور مجدداً في الدقيقة 33 بتسديدة من خارج المنطقة، لكنها جاءت ضعيفة في يد حارس اتحاد العاصمة.

مجريات الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وكثف الفريق الجزائري ضغطه خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، إذ أبعد بنتايك عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 34 قبل أن يطلق كاماجاتي تسديدة قوية مرت بجوار مرمى الزمالك في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 43، أهدر اتحاد العاصمة أخطر فرص الشوط بعدما ارتقى أحمد خالدي لعرضية متقنة وسدد رأسية مرت أعلى العارضة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

الزمالك اتحاد العاصمة نهائي الكونفدرالية الإفريقية

بعلم ترامب.. إسرائيل شيدت قاعدة سرية بالعراق لإدارة حرب إيران
